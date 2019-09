Bibliotheek zet dementie in de kijker Nele Dooms

18 september 2019

De bibliotheek van Buggenhout zet op zaterdag 21 september dementie in de kijker. Aanleiding is de Werelddag Dementie. Een hele voormiddag lang kunnen bezoekers van de bib kennis maken met de koffer ‘Eerste Hulp Bij Dementie’. Er staan ook koffie en cake klaar en wie wil, kan meespelen met een spel rond dementie. Bovendien staan verschillende infostanden rond deze ziekte opgesteld. Om 10.30 uur vindt de vertoning van de Buggenhoutse kortfilm ‘Witte Mist’ plaats. Iedereen is welkom in de bibliotheek in het Administratief en Cultureel Centrum, aan de Nieuwstraat in Buggenhout. Info: bib@buggenhout.be of 052/33.95.91.