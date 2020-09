Bibliotheek weer te bezoeken zonder afspraak, maar wel maar voor halfuurtje Nele Dooms

08 september 2020

16u32 1 Buggenhout Wie naar de bibliotheek in Buggenhout wil, kan dat vanaf nu weer zonder vooraf een afspraak te maken. Het bezoek moet wel beperkt worden tot een halfuurtje.

Door de coronacrisis waren de filialen van de bibliotheek van Buggenhout de voorbije weken enkel op afspraak te bezoeken. Dat is sinds deze maand niet meer nodig. Het gemeentebestuur heeft de maatregelen op dat vlak aangepast. Wie dat wil, kan vrij de bibliotheek in en uit om boeken te ontlenen. Bellen aan de deur om binnen gelaten te worden, is voldoende. Bezoekers zijn wel enkel toegestaan om materiaal te komen lenen. Als ontmoetingsplaats is de bibliotheek voorlopig nog niet te gebruiken. Daarom moeten bezoekjes ook beperkt worden tot dertig minuten. Ook de krantenhoek blijft nog even gesloten.

De quarantaineperiode van binnengebrachte materialen wordt wel stopgezet. Leners nemen hun materialen voortaan weer zelf aan de zelfuitleen. De afhaaldienst die de bibliotheek tijdens de voorbije coronacrisis invoerde, wordt weer stopgezet. De internetcomputer is weer beschikbaar, maar hiervoor is telefonisch reserveren nodig.