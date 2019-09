Bibliotheek verkoopt tweedehands boeken Nele Dooms

25 september 2019

De bibliotheek van Buggenhout organiseert op zaterdag 28 september een verkoop van tweedehands boeken. Dat is traditie eind september. De boeken moeten de deur uit aan zachte prijsjes. Zo maakt de bib plaats voor nieuwe en recentere boeken in het aanbod. Wie zijn eigen boekenkast wil aanvullen, kan terecht in de Boekenschuur, op de site Patattenmolen aan de Krapstraat in Opstal. De boekenverkoop start vanaf 14 uur en loopt tot 18 uur. Info: bib@buggenhout.be of 052/33.95.91.