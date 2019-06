Bibliotheek plant zomerse activiteiten Nele Dooms

21 juni 2019

De bibliotheek van Buggenhout gaat voor een vakantie vol zomerse activiteiten. Van 29 juni tot 31 augustus kunnen liefhebbers deelnemen aan de zomerse zoektocht “De schat van Vlieg”. In Buggenhout zijn vijf schatkistjes verstopt met daarin telkens een leuke opdracht. Wie de vijf opdrachten tot een goed einde brengt, mag een cadeau ophalen uit de Schat van Vlieg in de bibliotheek. De deelnameformulieren zijn te verkrijgen in de bib en aan de vrijetijdsbalie in gemeenschapscentrum De Pit. Ook de grote zomeractie “Zoek het spannende Boek” gaat van start. Elke week wordt een dummy-boek in de etalage van een winkel in Buggenhout verstopt. Wie als eerste dit boek naar de bib kan brengen, krijgt in ruil het echte exemplaar cadeau. Op de Facebook-pagina van de bib verschijnen hints om het boek te vinden. Deze actie gebeurt in samenwerking met Lebbeke en Dendermonde. In juli en augustus lanceert de bibliotheek ook een stripquiz. Speciale aandacht daarbij gaat naar manga’s of Japanse strips. Info: 052/33.95.91.