Bewoners van Opdorp zitten al hele namiddag lang zonder water en dat kan nog tot middernacht duren Koen Baten Nele Dooms

12 maart 2020

19u41 6 Buggenhout Heel wat straten in Opdorp zitten al sinds 13 uur donderdagmiddag zonder water. En dat zal nog niet meteen opgelost zijn. Oorzaak is een zware breuk in de waterleiding. Watermaatschappij Farys voert daar momenteel werken aan uit. Verwacht wordt dat alle problemen opgelost zijn rond middernacht.

Het is al langer gekend dat de waterleidingen in Opdorp in slechte staat verkeren. Nadat in het verleden ook meermaals waterlekken ontstonden op diverse plaatsen, beslisten het gemeentebestuur en watermaatschappij Farys om de waterleidingen in Opdorp te vernieuwen. Dat gebeurde onder andere al in de Vekenstraat en Driehuizen, de Vierbunderstraat, de Damstraat, de Veldstraat, de Spiedamstraat en de Brusselmansstraat.

De lek in de waterleiding doet zich nu echter voor in de Vitsstraat. Die werd nog niet gerenoveerd door Farys. Door de breuk zitten verschillende straten in Opdorp zonder water. Het gaat onder andere om de Akkerstraat, de Vitsstraat en de Hoogweg.

“Farys stelt alles in het werk om de bewoners zo snel mogelijk weer van water te voorzien”, zegt schepen van openbare werken Geert Hermans (CD&V). “Normaal gezien was verwacht dat de herstellingswerken tegen 18 uur gedaan zouden zijn. Maar de breuk is groter dan aanvankelijk gedacht en daardoor loopt de timing op. Vermoedelijk zullen de inwoners pas tegen middernacht weer stromend water hebben.”

De watermaatschappij vraagt ondertussen aan de inwoners van de getroffen straten om kranen zoveel mogelijk dicht te laten en toestellen op water niet te gebruiken. Dat is nodig om bruin water te vermijden.