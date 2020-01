Bewoners Diepmeerstraat klinken bij volksspelen Nele Dooms

28 januari 2020

17u49 0

De bewoners van de Diepmeerstraat uit Buggenhout verzamelden in de loods van dakwerker Steve Hermans om samen het nieuwe jaar in te zetten en het glas te heffen. De nieuwjaarsdrink is een jaarlijkse traditie. De receptie ging deze keer gepaard met volksspelen zoals bakschieten en nagelkloppen. “Het zorgt voor extra sfeer”, zegt bewoner Ward Vranken. “Maar in de eerste plaats is het er ons om te doen de buren dichter bij elkaar te brengen. Tijdens zo’n drink kunnen we ook kennismaken met nieuwe buren. Resultaat is zelfs een whatsappgroep waarmee alle bewoners van de Diepmeerstraat met elkaar in contact kunnen blijven. Ondertussen kijken we al uit naar de volgende bijeenkomst, de zomerbarbecue in augustus.”