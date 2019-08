Bewoners Briel genieten van buurtbarbecue Nele Dooms

20 augustus 2019

De bewoners van de Briel in Buggenhout verzamelden voor een gezellige buurtbarbecue. Het initiatief was deze zomer aan de derde editie toe. “Het idee ontstond een paar jaar geleden, toen enkele buren opnieuw wat meer leven in ‘onzen Briel’ wilden blazen”, zegt Inge Samuel. “Een winterdrink stond al een tijdje op het jaarlijkse programma, maar ook in de zomer mag er best iets te gebeuren zijn. Een barbecue leek ideaal om iedereen samen te brengen, met geslaagd resultaat.” Een tachtigtal bewoners schoof samen rond de barbecuevuren. Voor de organisatie konden de buren rekenen op de medewerking van voetbalclub FC Briel, die een tent ter beschikking stelde om op het petanquepleintje in de wijk de buurtbarbecue te organiseren. “We kijken alvast uit naar de volgende editie”, klinkt het unaniem.