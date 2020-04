Bewoner Ronald fietst Ronde van Opdorp en legt warme boodschappen tegen corona op filmpje vast Nele Dooms

06 april 2020

Buggenhout Met de Ronde van Vlaanderen tegen corona stuurden vtm en hln.be zondag een helikopter in de lucht. De reacties van Vlamingen die een warme boodschap de wereld wilden insturen, waren overweldigend. Ook in Opdorp werden heel wat initiatieven op poten gezet. Omdat de helikopter daar niet over vloog, stapte bewoner Ronald Van Gemerde zelf op de fiets voor een "Ronde van Opdorp". Hij maakte een filmpje van de resultaten in het dorp.

Meer dan 15.500 inzendingen mochten vtm en hln.be ontvangen uit alle gemeenten in Vlaanderen van initiatieven om hulpverleners en helden van nu te steunen. Dat aantal bleef maar oplopen en jammer genoeg kon de helikopter niet overal over vliegen om de boodschappen in beeld te brengen. Deelnemers worden daarom nu opgeroepen om alsnog zelf foto of video van hun versierde tuin, terras of straat in te sturen. Voor elke gemeente is er een galerij voor warme boodschappen.

In Opdorp kroop Ronald Van Gemerde zelf op de fiets. “Helaas hebben we de helikopter zondagnamiddag niet boven Opdorp gezien”, zegt hij. “Ik heb dan maar een eigen Ronde tegen corona op de fiets doorheen Opdorp gedaan. Op die manier bracht ik alle warme boodschappen van ons dorp in beeld.”