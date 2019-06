Beweging.net wil fietsbieb oprichten Nele Dooms

06 juni 2019

12u41 1

Beweging.net van Buggenhout wil een fietsbieb uitbouwen in de bosgemeente. Dat is een uitleendienst van fietsen voor kinderen tot twaalf jaar, tegen een kleine vergoeding. “Kinderen groeien heel snel uit een fiets en dat dreigt vaak voor veel ouders te duur uit te draaien”, zegt Dominiek Van Dooren, voorzitter van Beweging.net Buggenhout. “Dankzij de uitleendienst van de fietsbieb hoeven mensen niet altijd opnieuw een nieuwe fiets aan te kopen voor hun kinderen als de andere fiets weer eens te klein is geworden. De fietsbieb is zo een betaalbaar alternatief via het hergebruik van fietsen. De fiets is altijd te ruilen voor een groter exemplaar of andere model. Wie een kinderfiets in goede staat schenkt aan de fietsbieb, kan fietsgeld in de plaats krijgen om een andere fiets uit te lenen.” Beweging.net peilt momenteel naar de interesse voor het initiatief bij de Buggenhoutenaren.