Bestuurder ongeschikt verklaard nadat hij onder invloed van alcohol voormalig filiaal van Blokker binnen reed Koen Baten

11 september 2020

14u32 0 Buggenhout Sven A. uit Buggenhout is door politierechter Peter D’Hondt bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 2.400 euro. Hij reed met zijn voertuig een Blokker filiaal binnen in de Kerkstraat in Buggenhout en zorgde daar voor een ravage. De man zelf kwam niet opdagen in de rechtbank.

De feiten speelden zich af in een zone dertig midden in de dorspkern van Buggenhout. Sven A. was danig onder invloed van alcohol toen hij aan hoge snelheid tegen de vitrine van de winkel reed. Hij zorgde voor een ware ravage en ook heel wat schade aan de meubels in de winkel. Naast de fikse geldboete kreeg de man ook een rijverbod van zes maanden en moet hij alle examens opnieuw afleggen. Als hij ooit nog opnieuw met een voertuig wil rijden zal hij moeten aantonen dat hij geen verslavingen meer heeft.