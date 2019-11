Bestuurder botst tegen geparkeerde aanhangwagen in Kalkenstraat Koen Baten

13 november 2019

21u42 11 Buggenhout Op de Kalkenstraat in Buggenhout is deze avond voor de zoveelste keer een personenwagen tegen een geparkeerde vrachtwagen geknald. Het ongeval gebeurde rond 20.30 uur deze avond. De bestuurder kwam er vanaf met enkele schrammen.

Wat de omstandigheden zijn van het ongeval op de Kalkenstraat is nog niet duidelijk. De chauffeur week plots van zijn rijbaan af en knalde tegen de geparkeerde aanhangwagen. De schade aan het voertuig was groot, hij kwam na de klap dwars op de rijbaan te staan. De brandweer van Buggenhout kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.

Het is niet de eerste keer dat daar een voertuig tegen een geparkeerde vrachtwagen of auto knalt. Door het ongeval was er lichte verkeershinder op de Kalkenstraat.