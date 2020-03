Beren op Dries lokken te veel volk: burgemeester en veiligheidscel verplichten MOL om alle beelden weer weg te laten halen Nele Dooms

16 maart 2020

12u51 20 Buggenhout Middenstand Opdorp Leeft (MOL) heeft al haar sponsors laten weten dat ze hun kunstig versierde teddyberen die sinds dit weekend op de Dries staan, snel weer moeten weghalen. Dat gebeurt op bevel van burgemeester en de veiligheidscel van Buggenhout. Zo komt er een einde aan de Lente op den Dries nog voor die goed en wel begonnen was.

De 175 teddyberen, kleurrijk tussen de duizenden bloeiende paasbloemen, lokten afgelopen weekend veel volk naar de Dries in Opdorp, dat in deze tijden van coronacrisis veel te dicht bij elkaar liep. Burgemeester Pierre Claeys (CD&V) en de veiligheidscel evalueerden de situatie en beslisten maandagochtend dat de beren allemaal weg moeten. “En snel”, klinkt het. “Beren die tegen dinsdag niet zijn opgehaald door hun sponsor, zullen door ons verwijderd worden. Personeel van de technische dienst zal daarvoor ingeschakeld worden.”

Bij Middenstand Opdorp Leeft (MOL) zien ze het met lede ogen aan. “We hadden een prachteditie van Lente Op den Dries op het oog, met beelden van negentig centimeter hoog, de grootste die we in jaren gehad hebben. Allemaal waren ze prachtig versierd en opgesmukt”, zegt voorzitter Erik Coppens. “En we weten dat het tweejaarlijkse gebeuren telkens veel bezoekers lokt, die de beelden tussen al die gele narcissen willen zien. Alleen stelden we vast dat die bezoekers zich niet bekommerden rond de preventiemaatregelen die de overheid meegeeft in het kader van de coronacrisis.”

Expo later hernemen?

Van een meter afstand tussen personen op de Dries was bijvoorbeeld zondag vaak geen sprake. “Kinderen mochten van hun ouders ook gewoon vrij rondlopen tussen de beren, waardoor ze ook in contact kwamen met oudere mensen en dat wordt net afgeraden”, zegt Coppens. “De ene na de andere raakte de beren ook aan. We begrijpen niet dat volwassenen zo hun verantwoordelijkheid ontliepen.”

We begrijpen niet dat volwassenen zo hun verantwoordelijkheid ontliepen Erik Coppens, voorzitter MOL

Resultaat is nu dat de beren weg moeten. “Het was onze bedoeling om de mensen toch wat kleur, vreugde en plezier te bezorgen in openlucht, want er is al zo weinig omhanden in deze coronacris”, zegt Coppens. “En op een Dries van liefst 3 hectare groot leek het ons geen probleem om daar volk te verwelkomen met voldoende afstand tussen. Maar dan moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen en dat is niet gebeurd. Met een spijtig resultaat tot gevolg. We hebben alle sponsors dan ook verwittigd dat de gemeente wil dat ze hun beren komen weghalen.”

Middenstand Opdorp Leeft bekijkt binnenkort of het de beeldententoonstelling eventueel na de coronacrisis kan hernemen. Dat zou eventueel in augustus gebeuren dan.