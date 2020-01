Belangrijke stap voor sanering Alvat-site: OVAM koopt terrein Nele Dooms

10 januari 2020

16u22 0 Buggenhout De Openbare Vlaams Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft de vervuilde Alvat-site in Buggenhout gekocht. Dit is een heel belangrijke stap om het terrein uiteindelijk te kunnen saneren.

De vervuilde Alvat-site is al decennia lang een doorn in het oog van de Buggenhoutenaren. De site is al sinds 1985 verlaten na een faillissement en het vervuilde terrein raakte in de loop der jaren steeds meer verloederd. Het gemeentebestuur droomt er al lang van om de site te herontwikkelen met KMO, wonen en groen. Maar voor de daarvoor is eerst een sanering nodig.

Alleen bleek het niet evident om aan een sanering te beginnen, omdat de site geen duidelijk eigendomsstatuut had en dus de vraag bestond wie de kosten moet dragen. Door het faillissement van Alvat zocht een curator jarenlang naar geïnteresseerden voor een herontwikkeling, maar gooide de handdoek in de ring. Vervolgens was het niet duidelijk wie eigenaar was. Nu OVAM het terrein gekocht heeft, is die duidelijkheid er wel en kan het saneringsproces een doorstart maken.

Het is gemeenteraadslid Ward Vranken (N-VA) die het nieuws van de aankoop vernam. “Dit is heel heuglijk nieuws”, zegt hij. “Het uiteindelijke doel om op de site een duurzame KMO-zone te realiseren, komt weer een stapje dichterbij.”

Schepen van milieu Geert Hermans (CD&V) weet echter dat een sanering zelfs met deze belangrijke stap vooruit nog niet direct voor morgen, al zit iedereen daar wel dringend op te wachten. “Eerst moeten de gebouwen die nog op het terrein staan allemaal afgebroken worden”, zei hij eerder al. “Dan zal een nieuw bodemonderzoek plaatsvinden. Het vorige van 2002 is achterhaald. Op basis van de resultaten wordt de toekomstige bestemming bepaalt, en daarbij horend de mate van sanering. We zijn nog wel voor een aantal jaren zoet.”

OVAM wil wel zo snel mogelijk de grootste onveiligheden op het terrein wegwerken. Hiervoor zal het de gebouwen en bovengrondse constructies laten slopen.