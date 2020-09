Beecom schenkt computers aan begeleidingscentrum Capelderij: “Altijd nood aan ICT-materiaal” Nele Dooms

17u52 1 Buggenhout/Opdorp Het begeleidingscentrum Capelderij voor jongeren tussen 12 en 21 jaar is een tiental computers rijker. Dat heeft het centrum te danken aan Beecom, Buggenhouts bedrijf gespecialiseerd in IT-services.

Het begeleidingscentrum Capelderij, gevestigd in het Kasteel van Opdorp, bestaat uit een Multifunctioneel Centrum en een school voor Buitengewoon Onderwijs. Het biedt begeleiding, verblijf en onderwijs aan jongeren. Woensdag kreeg de Capelderij bezoek van twee medewerkers van Beecom, dat vanuit de Kerkstraat in Buggenhout al enkele jaren op maat gemaakte IT-diensten en computerinfrastructuur levert. De medewerkers Stephanie Saint en Chris Hoofteer hadden een tiental computers mee, volledig uitgerust met de nieuwste software.

Bij MFC Capelderij namen ze de schenking maar wat graag aan. “Als kleinschalige vzw zijn we dankbaar dat mensen en bedrijven aan ons denken. Dit is ook noodzakelijk om de werking blijvend te kunnen realiseren”, zeggen directeur Seppe Verhaaren en pedagogisch coördinator Ann Van Limberghen. “De nood aan ICT-materiaal binnen de voorziening is geen nieuw gegeven. Door corona werden we echter verplicht om digitaal nog een versnelling hoger te schakelen. Met de veelheid aan online overlegmomenten en skypegesprekken van jongeren werd duidelijk dat we onvoldoende technologische infrastructuur voor handen hadden. Deze gift van Beecom is voor onze jongeren en medewerkers dan ook erg welkom.”