Bedrijven uit Buggenhout en Gent lichten jarenlang klanten op, spilfiguur opgepakt in Roemenië en uitgeleverd Koen Baten

30 juli 2019

17u04 2 Buggenhout De lokale politie van Buggenhout/Lebbeke heeft na intensief recherchewerk twee spilfiguren van oplichting kunnen arresteren. Een van de verdachten bevond zich in Roemenië en werd intussen uitgeleverd aan België. Het gaat om oplichting van twee bedrijven, KOENIG ramen en deuren BVBA uit Buggenhout en COMFORT Ramen BVBA uit Gent. “In de paasvakantie van dit jaar konden we de man arresteren bij een operatie in Roemenië", aldus commissaris Kris Collaert.

De feiten van de oplichting speelden zich af tussen 2015 en 2018. Een groot aantal personen verspreid over heel Vlaanderen werden toen het slachtoffer van oplichting wanneer ze ramen en deuren bestelden bij een van deze firma’s. De gedupeerden betaalden eerst een groot voorschot voor de ramen en deuren, maar kregen deze dan helemaal niet geleverd of in een slechte kwaliteit. Wanneer de ramen wel geplaatst werden gebeurde dit niet volgens de regels van de kunst.

“In 2018 hebben we dan alle klachten laten verzamelen en konden we een onderzoek starten tegen deze twee bedrijven”, zegt Collaert. Het doorgedreven onderzoek van de lokale speurders van politiezone Buggenhout/Lebbeke leidde uiteindelijk naar vier verdachten. Er waren twee spilfiguren, het gaat om een Nederlander en een Belg. De Nederlandse verdachte verbleef intussen in Roemenië.

Na een lange tijd onderzoek werd er actie genomen tegen de verdachte in het buitenland. “In de paasvakantie van dit jaar hebben we met enkele rechercheurs en de politie van Roemenië een actie uitgevoerd daar ter plaatse", zegt Collaert. “De verdachte kon toen opgepakt worden en uitgeleverd worden aan ons land na een aanhoudingsbevel. Hier zit hij nu in voorarrest", klinkt het. De man met de Belgische nationaliteit werd vrijgelaten onder strenge voorwaarden.

De samenwerking in Roemenië verliep ontzettend vlot. Ook daar ter plaatse werden er verschillende onderzoeksdaden uitgevoerd op vraag van de onderzoeksrechter. Waarom de man net naar daar verhuisde is niet duidelijk.

Op dit moment is het onderzoek ook nog altijd lopende, waardoor de instanties niet meer informatie kunnen meedelen over deze feiten. Hoeveel gedupeerden er exact zijn is niet duidelijk. “Het is zelf mogelijk dat er ook nog altijd gedupeerden zijn die zich niet gemeld hebben. Indien slachtoffers zich alsnog willen bekendmaken hebben zij daar nog altijd de mogelijkheid toe", besluit Collaert.