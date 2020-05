Basisschool Vierhuizen zet extra in op eerste leerjaar: “Beetje onwennig, maar vooral veel blije gezichten” Nele Dooms

18 mei 2020

16u22 0 Buggenhout Ook in de basisschool Vierhuizen in Buggenhout is de heropstart van de lessen maandagochtend “voor echt” begonnen. De school zet prioritair in op het eerste leerjaar. De kleutertjes worden apart opgevangen in de wijkschool aan de Meir.

In de basisschool Vierhuizen komen de kinderen uit de eerste, tweede en zesde leerjaren weer naar school. “De kinderen van het eerste en tweede komen elke voormiddag naar school”, zegt directeur Nikie Van der Straeten. “De zesdeklasser zijn twee volledige dagen per week welkom. Door elke klas op een ander moment te laten starten en eindigen, hebben we een gespreide toestroom van leerlingen zodat alle maatregelen in verband met afstand en gescheiden bubbels haalbaar zijn.”

De klas van het eerste leerjaar, die 25 kinderen telt, werd zelfs in vier kleine groepen opgedeeld. “We vinden dit een zeer belangrijk jaar”, zegt Van der Straeten. “Hier wordt de basis gelegd voor een verdere schoolcarrière vandaar dat we de prioriteit in dit leerjaar gestoken hebben om zeer intensief en bijna persoonlijk gericht met de kinderen aan de slag te gaan.”

Toch vindt voor elke klas ook een gezamenlijk buitenmoment plaats, zodat alle kinderen even de kans hebben om al hun vrienden terug te zien. “En dus niet alleen die waarmee ze in de bubbel zitten”, zegt Van der Straeten. “Dat gebeurt natuurlijk wel met de nodige social distancing.”

Voor de kleuters van de school, die twee vestigingen heeft, is er plaats in de wijkschool aan de Meir in Opstal. “Daar draaiden we vrijdag al proef en nu blijkt de beslissing om de kleuters apart in Opstal op te vangen een heel goede beslissing te zijn”, zegt Van der Straeten. “Op deze manier creëren we meer plaats voor onze bubbels van de lagere school in de hoofdvestiging aan de Vierhuizen. We merken nu ook dat het voor sommige kinderen allemaal wat onwennig is. Het weerzien van de vrienden gebeurt op een heel andere manier dan ze gewend zijn. We proberen hen daar zo goed mogelijk in te begeleiden. En we zien vooral veel blije gezichten bij zowel ouders als leerlingen door de heropstart.”