Basisschool Vierhuizen opent Finse piste om kinderen meer te laten bewegen Nele Dooms

04 september 2019

16u21 0 Buggenhout De basisschool Vierhuizen in Buggenhout beschikt voortaan over een Finse looppiste. Die werd de voorbije vakantie aangelegd, met veel hulp van leerkrachten en ouders.

De realisatie kadert in het project ‘One Mile a Day’. “Dat moet kinderen aanzetten om minstens één kilometer per dag te lopen”, zegt directeur Nikie Van der Straeten. “Ook wij willen daar als school ons steentje toe bijdragen. Om onze leerlingen in optimale omstandigheden te laten lopen, hebben we de Finse piste aangelegd. Dat is nog altijd de beste ondergrond om op te joggen.”

Het project kadert bovendien in een volledige verfraaiing van de speelplaats van de school. Zo is ook een voetbalveld aangelegd en werden muren van de speelplaats onder handen genomen door een graffiti-kunstenaar.