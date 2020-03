Basisschool Sint-Vincentius opent leessalon om lezen bij leerlingen te bevorderen Nele Dooms

06 maart 2020

16u52 0 Buggenhout De vrije basisschool Sint-Vincentius van Buggenhout heeft voortaan ook een leessalon in het schoolgebouw. Dat werd vrijdag officieel geopend en daar hoorde zelfs het doorknippen van een lintje bij. Het leessalon moet lezen bij de kinderen bevorderen.

De Sint-Vincentiusbasisschool werkt dit schooljaar rond het jaarthema “Stap je mee in ons verhaal?”. En dan zijn boeken en lezen nooit ver weg. “Eén van onze doelen is het leesbeleid op onze school te verbeteren”, zegt juf Charlotte Van Gucht. “Dat doen we bijvoorbeeld door met onze leerlingen elke dag 15 minuten te lezen. Maar we wilden ook graag een plaats creëren waar kinderen even tot rust kunnen komen en kunnen lezen.”

Resultaat is het leessalon. Leerlingen vinden er tal van boeken, zoals in een bibliotheek. Er zijn zelfs bibliothecarissen aangesteld. Ook de naam van het nieuwe leessalon werd door de kinderen zelf gekozen. Louis Deberdt en Stan Van Acker kwamen met de winnende naam “Lees-o-theek” op de proppen. “Voortaan kunnen kinderen hier op vaste momenten terecht om te lezen”, zegt juf Charlotte. “We hopen dat ze er veel plezier aan beleven.”