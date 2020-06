Basisschool Sint-Vincentius laat kleuters heropstarten op drie locaties: ook lokalen Roodkapjes doen dienst Nele Dooms

02 juni 2020

13u48 1 Buggenhout Een blij weerzien werd het dinsdagochtend voor de leerkrachten en kleuters van de basisschool Sint-Vincentius in Buggenhout-centrum. Maar dan wel op drie verschillende locaties, waaronder de lokalen van de VKSJ-Roodkapjes aan de Maricolenweg. Met een bedenking van directeur Natalie Gabriels er bovenop: “Minister Weyts moet beseffen dat onze enorme flexibiliteit en creativiteit ook niet oneindig is.”

De kleutertjes in het wijkschooltje Briel stapten maandagochtend blij gezind hun klasje weer binnen. Hetzelfde gebeurde voor de jongste kleutertjes van de Sint-Vincentiusschool in hun vertrouwde klassen aan de Schoolstraat. De oudste kleuters konden in de lokalen van de Roodkapjes aan de Maricolenweg terecht. Na een paar maanden geen school, stond hen dus een extra nieuwigheid te wachten. “Maar het is duidelijk dat ze zich ook hier wel snel thuis zullen voelen”, klinkt het bij de juffen daar. “De kindvriendelijke infrastructuur hebben we op dat vlak al mee.”

Bewuste keuze

Voor de schooldirectie was het een bewuste keuze om op drie locaties de kleuterschool weer opnieuw op te starten. “Er zijn verbouwingswerken aan onze kleuterschool bezig, die naast een geïsoleerde gevel ook nieuwe ramen krijgt”, zegt directeur Gabriels. “Om alle klasbubbels te kunnen respecteren, bieden de lokalen van de jeugdbeweging een goede oplossing.”

De school benadrukt dat het de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen hoog in het vaandel draagt. “Daarom bieden we ook een ruimere tijdspanne om kinderen te brengen of op te halen”, zegt Gabriels. “Onze ouders kunnen kleutertjes al vanaf 14 uur afhalen op school. Ook voor de lagere school gelden verschillende tijdstippen om af te halen. Daar vragen we dat de oudste kinderen zoveel mogelijk met de fiets komen.”

Weinig sanitaire voorzieningen

Voor de lagere school zijn overigens verschillende groepen leerlingen samengesteld. Die komen afwisselend op maandag en donderdag, ofwel dinsdag en vrijdag. “We beseffen dat dit niet ideaal is, maar we beschikken niet over voldoende sanitaire voorzieningen om alle leerlingen samen te laten komen”, klinkt het. “Om dezelfde reden vragen we ouders ook om alleen in hoogste nood hun kinderen naar de noodopvang te sturen. We hebben daar zelf het personeel niet voor als die groep te groot wordt en we kunnen enkel voor voor- en naschoolse opvang op hulp van het gemeentebestuur rekenen.”

“We doen ons uiterste best om alles goed te laten verlopen”, vult Gabriels nog aan. “Maar onze enorme flexibiliteit en creativiteit is ook niet oneindig. Hopelijk begint minister Weyts dit eens te beseffen, want wat er de voorbije dagen en weken van ons verwacht werd en de manier waarop dat gecommuniceerd werd, maakt het ons niet gemakkelijk. En dat is nog zachtjes uitgedrukt. Als directie is het niet evident om samen met het team steeds opnieuw alles aan te passen.”