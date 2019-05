Bart en Bart starten Repair Café, extra vrijwilligers zijn welkom Nele Dooms

23 mei 2019

13u08 2 Buggenhout Bart Servaes en Bart Callaert, stuwende kracht achter onder andere het Wallabieke en de Buurderij Buggenhout, slaan de handen in elkaar voor een nieuw initiatief. Ze willen starten met een Repair Café in de bosgemeente. Dat moet in het najaar de deuren openen.

Een Repair Café is een gratis en laagdrempelige bijeenkomst waar bewoners samen komen om elkaar te helpen om kapotte spullen te repareren. “Gereedschap en materiaal zijn ter plaatse aanwezig om herstellingen uit te voeren aan bijvoorbeeld speelgoed, fietsen, kleding en elektrische apparaten”, legt Bart Servaes uit. “Bezoekers nemen van thuis uit kapotte spullen mee en in het Repair Café vinden ze anderen die kunnen helpen bij de herstelling.”

De twee initiatiefnemers willen er zo voor zorgen dat er minder gebruiksvoorwerpen zomaar weggegooid worden en op de vuilnisbelt belanden. “Vaak is een eenvoudige reparatie genoeg om het toestel een tweede leven te geven”, zegt Callaert. “En dat is natuurlijk een goede zaak voor het klimaat. Door mensen te sensibiliseren en reparatie aan te moedigen willen we hier op deze manier ons steentje toe bijdragen. Tegelijkertijd zorgt zo’n Repair Café ook voor meer sociale contacten en ontmoeting. Het brengt mensen met heel uiteenlopende achtergronden bij elkaar.”

Om het Repair Café op te starten, zoeken Servaes en Callaert nog extra vrijwilligers. “Wie een handige Harry of Harriette is en graag wil komen helpen, is zeker welkom”, klinkt het. Geïnteresseerden kunnen een seintje geven via info@wallabieke.be Het eerste Repair Café vindt plaats op donderdag 10 oktober, aan de Bovendonkstraat 194 in Buggenhout.