Automaat met maaltijden aan brasserie Het Middelpunt elke dag uitverkocht Nele Dooms

18 maart 2020

15u55 6 Buggenhout Het was lang voor het coronavirus in al zijn hevigheid losbarstte dat Silke De Cre en David Robert aan hun brasserie Het Middelpunt in Buggenhout een automaat met afhaalgerechten plaatsten. Maar met de huidige toestand, draait die wel op volle toeren.

“Vorige week was de automaat al in amper drie dagen tijd volledig uitverkocht”, zegt Silke. “Hij is nu opnieuw volledig gevuld, maar alweer gaat het keihard. De maaltijden vliegen de automaat uit. Mensen kunnen dan wel niet meer op restaurant, ze blijven wel graag eten. En de automaat is de ideale oplossing om zich te houden aan de social distancing die nu van kracht is.”

De maaltijdautomaat, of Foodbox, werd in eerste instantie geplaatst omdat Silke en David ervan overtuigd zijn dat er een markt voor is. “Mensen hebben niet veel tijd, maar willen wel graag vers eten”, zegt Silke. “Hiervoor moeten ze maar langs de automaat passeren, een gerecht naar keuze meenemen en het thuis opwarmen in de microgolfoven. In deze coronacrisis is het dan weer ideaal om menselijke contacten te vermijden. En wachtrijen zijn er ook al niet.”

Het Middelpunt biedt gerechten als onder andere spaghetti, pasta, kip, witloof in de oven, parmentier schotel, soep en balletjes in tomatensaus. De uitbaters nemen momenteel wel hun voorzorgen tegen besmettingsgevaar met het coronavirus. “We werken met handschoenen en wassen onze handen bijna continue. Aan de automaat hebben we pompen met desinfecterende handgel gehangen”, klinkt het. “Elke middag en avond hebben we ook een reiniging van de toetsenklavieren met een ontsmettend product.”