Alweer heibel rond keuze drukker gemeentelijk infoblad: “Smijt gemeente graag geld door ramen en deuren misschien?” Nele Dooms

03 oktober 2019

13u38 5 Buggenhout Er rijzen opnieuw vragen rond de aanstelling van een drukker voor het gemeentelijk infoblad in Buggenhout. Oppositieraadslid Steven Creyelman wilde tijdens de jongste gemeenteraad weten wat de beweegredenen van het schepencollege waren om “de mogelijk goedkoopste drukker al vooraf uit te sluiten”. “Gooien jullie graag het geld zomaar door ramen en deuren misschien?”, klonk het.

Het is niet de eerste keer dat het gemeentelijk infoblad voor heibel zorgt in de bosgemeente. In 2015 waren er al eens moeilijkheden. Toen had de gemeente de duurste en niet de goedkoopste drukker aangesteld. Het verschil in prijs bedroeg toen liefste 47.612 euro. De gedupeerde drukker diende bezwaar in. Het zorgde voor discussies tijdens de gemeenteraad. Niet alleen VB-raadslid Steven Creyelman hekelde toen de gang van zaken, ook François Suys, toen nog met CD&V in de oppositie maar nu schepen van financiën, maakte toen opmerkingen. “Deze gang van zaken is niet te snappen”, zei hij toen. “De gemeente moet voor de goedkoopste gaan.”

Vier jaar later blijkt het alweer prijs. Creyelman bond tijdens de jongste raadszitting de kat de bel aan. “Ik stel vast dat er wel heel raar gewerkt is om opnieuw een drukker voor het gemeentelijk infoblad aan te stellen”, zei hij. “Eerst besliste het schepencollege dat via openbare aanbesteding te doen. Die beslissing werd een week later ingetrokken om te kiezen voor een onderhandelingsprocedure. Daarbij werd ook meteen de drukker die in 2015 de goedkoopste bleek te zijn al vooraf uitgesloten. Het lijkt alsof de gemeente geld te veel heeft, terwijl dit absoluut niet het geval is.”

Nog meer vragen heeft Creyelman bij de redenen die hij in de notulen van het schepencollege las om de uitsluiting van de drukker te motiveren. “Hij zou te dominant zijn, staat er te lezen”, zei Creyelman. “En blijkbaar wordt hem niet in dank afgenomen dat hij naar de pers stapte en bij de strubbelingen in 2015 contact had met de oppositie. Mag een oppositie nog haar werk doen? Die man hoeft daar niet voor afgestraft worden. Uit de notulen blijkt dat het schepencollege zelfs geen moeite doet om te verdoezelen dat ze de zaakjes zo regelen.”

Volgens burgemeester Pierre Claeys (CD&V) werden de beslissingen door het schepencollege genomen “op aansturen van de ambtenaren”. “Zij geven aan dat ze moeilijk met deze drukker kunnen werken”, legde hij uit. “Het is eerder uit voorzorg en uit schrik voor een slechte samenwerking dat we dit zo beslist hebben.” Creyelman fronste de wenkbrauwen: “Niet met elkaar overeenkomen, is bij mijn weten geen criterium binnen een aanbesteding”, zegt hij. De drukker zelf wil niet reageren op de kwestie.

Meer over Steven Creyelman

politiek