Alvat-site niet langer bij project Ouden Briel: gemeente kan voluit gaan voor eigen ontwikkeling met KMO, wonen en groen Nele Dooms

13 juni 2019

10u32 0 Buggenhout Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen laat de Alvat-site in Buggenhout los. Het moet van de deputatie niet langer mee ontwikkeld worden met het project “Ouden Briel” in Baasrode, dat voorziet in een watergebonden industrieterrein. Dat is goed nieuws voor Buggenhout, dat nu volledig voor een eigen ontwikkeling van de site kan gaan. OVAM zal eerst het terrein overnemen en saneren.

Er is de voorbije jaren al heel wat ruzie gemaakt over de Alvat-site tussen het Buggenhoutse gemeentebestuur en de provincie Oost-Vlaanderen. De site is al sinds 1985 verlaten na een faillissement en het vervuilde terrein raakte in de loop der jaren steeds meer verloederd. Het gemeentebestuur wil er al lang een nieuwe invulling aan geven en denkt daarbij aan een project met KMO, wonen en groen. De plannen werden echter gedwarsboomd door het provinciebestuur, die de site Alvat bij het project “Ouden Briel” wilde voegen en er zo mee een watergebonden industrieterrein van maken. De gemeenteraad gaf verschillende signalen aan de provincie dat het dat absoluut niet wilde, maar dat bracht de voorbije jaren weinig soelaas.

Tot nu. Dat weet gemeenteraadslid Ward Vrancken (N-VA). “De Buggenhoutse gemeenteraad keurde eind vorig jaar nog maar eens unaniem een motie goed om de nieuwe deputatie te vragen hun visie op Alvat te wijzigen”, zegt hij. “De vorige legislatuur, toen CD&V en Open Vld de dienst uitmaakten bij de provincie, brachten dergelijke verzoeken geen zoden aan de dijk. De nieuwe deputatie bestaande uit CD&V, Groen en N-VA, met Annemie Charlier (N-VA) bevoegd voor het Alvat-dossier, neemt de Buggenhoutse voorstellen wel ter harte. Er is beslist dat Alvat wordt losgekoppeld van het project Ouden Briel en de provincie zich niet meer zal bemoeien met de toekomst ervan. Zo krijgt Buggenhout helemaal zelf de touwtjes in handen om haar plannen voor een groene, leefbare KMO-zone waar te maken.”

De Buggenhoutse schepen Geert Hermans (CD&V) reageert tevreden op het nieuws. “Dit is inderdaad een heel belangrijke beslissing voor Buggenhout”, zegt hij. “Onze eigen visie ontwikkelen kan nu sneller gaan. Bovendien liet de afvalstoffenmaatschappij OVAM weten dat het bereid is het terrein over te nemen en er dus eigenaar van te maken. Dat is een heel belangrijke stap voor de sanering van het terrein, wat heel veel geld zal kosten.”

Een sanering is echter nog niet direct voor morgen. “Eerst moeten de gebouwen die nog op het terrein staan allemaal afgebroken worden”, weet Hermans. “Dan zal een nieuw bodemonderzoek plaatsvinden. Het vorige dateert immers van 2002, is ondertussen achterhaald en was van bij het begin al niet volledig genoeg. Op basis van de resultaten van dat bodemonderzoek kan een beslissing genomen worden over de toekomstige bestemming. Die bepaalt welke sanering precies moet gebeuren. Sowieso zijn we nog voor een aantal jaren vertrokken.”