Alleen maar sierlijke krullen en rondingen aan woning Van Humbeeck: “Nog elke dag ontdekken we iets nieuws”

Buggenhout

De woning Van Humbeeck is zo één van die bijzondere huizen in de streek. Eentje die het hoofd doet omdraaien als we langs lopen, onze verbeelding op hol doet slaan en ons doet afvragen wie er woont. Vol sierlijke krullen en rondingen en genaamd naar de eigenaar van het pand. Josephine en Wilfried vertellen voor onze nieuwe zomerreeks het verhaal achter hun voorgevel. “Dit is een kunstwerk, niet zomaar een huis. En we zijn er verliefd op”.