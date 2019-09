Alfons en Denise vieren gouden huwelijksjubileum Nele Dooms

13 september 2019

Alfons Daes (71) en Denise Seymoens (70) uit Buggenhout vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze trouwden vijftig jaar geleden. Naar aanleiding hiervan kregen ze een feestelijke ontvangst aangeboden in het gemeentehuis van Buggenhout. Alfons was tijdens zijn actieve loopbaan fotolasser. Denise werkte bij Philips. Beiden zijn goed gekend in het verenigingsleven in Buggenhout. Zo was Alfons ongeveer vijftien jaar lang zwemtrainer bij zwemclub Krokkebaas. Hij hielp zijn zwemmer aan heel wat medailles. Denise leverde vrijwilligerswerk bij KAV. Ondertussen zijn beide aan de slag als vrijwilligers in het OCMW-rusthuis Herfstdroom. Alfons is er de gedroomde barman en Denise houdt de bewoners gezelschap, doet boodschappen en zorgt voor ontspanning.