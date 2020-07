Al drie speelstraten in bosgemeente en daar mogen er nog bijkomen Nele Dooms

09 juli 2020

15u47 3 Buggenhout Buggenhout telt deze zomervakantie al zeker drie speelstraten. En daar mogen er van schepen van Jeugd Mieke Van Malderen (CD&V) zeker nog bijkomen. Geïnteresseerden kunnen nog altijd een aanvraag indienen.

“Als gezinnen in deze zomer van de zogenaamde staycation thuis vakantie nemen, is de mogelijkheid om veilig op straat te kunnen spelen mooi meegenomen”, zegt schepen Van Malderen. “In Buggenhout maken we dat mogelijk met speelstraten. Daar hebben spelende kinderen altijd voorrang en doorgaand verkeer mag er niet in. Zo’n straat wordt afgesloten met een nadarhekken.”

Buggenhout telt alvast drie speelstraten deze zomer. Het gaat om de Kerkweg, het Bergveld en het Hopveld. Inwoners die ook goesting krijgen om van hun straat een speelstraat te maken, kunnen daar nog altijd een aanvraag voor indienen. “Aanvragen kan tot 20 dagen voor de start van de speelstraat”, zegt Van Malderen. “In principe kunnen geïnteresseerden dus zelfs nog een aanvraag doen begin augustus als ze eind die maand nog voor één week een speelstraat willen. Wij zien alleszins graag veel aanvragen binnen komen.”

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de Jeugddienst, in gemeenschapscentrum De Pit aan de Platteput in Buggenhout. Daar liggen aanvraagformulieren en infobrochures klaar. Elke speelstraat moet een meter en een peter hebben en minimum 70 procent van de buren moet akkoord gaan met het initiatief.