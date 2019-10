Agressief gedrag tegen ex-vriendin levert man werkstraf op Nele Dooms

28 oktober 2019

17u11 1 Buggenhout Een 33-jarige man uit Buggenhout, K.L., moet van de Dendermondse rechter een werkstraf van honderd uur uitvoeren. Hij kreeg die straf omdat hij zijn ex-vriendin in september 2017 serieus toetakelde.

De feiten speelden zich af in Buggenhout, ter hoogte van de woonplaats van de man. Het slachtoffer werd lelijk aangepakt en raakte gewond in het aangezicht, kreeg schoppen in de ribben en werd met haar hoofd tegen een glazen deur geslagen. Daardoor was de oorschelp in twee gebarsten. Ondanks de overduidelijke verwondingen, bleef K.L. ook tijdens de zitting de feiten minimaliseren. “Ik heb haar alleen een duw gegeven”, zei hij. “Ze kwam nog wat spullen ophalen en is hysterisch geworden. Zij was agressief en begon met vanalles te gooien omdat ze het einde van de relatie niet kon verteren. Die vrouw heeft psychische problemen, hoort thuis in een ‘zottenhuis’ en verkoopt alleen maar leugens.” Daar dacht de rechter echter anders over. K.L. is overigens geen onbekende voor het gerecht. Op zijn strafblad staan al zeventien veroordelingen. Voert hij de werkstraf die hij opgelegd kreeg van de rechtbank niet uit, dan vliegt hij tien maanden in de gevangenis. Hij moet ook een boete van 400 euro betalen.