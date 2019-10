Aanrijding tussen ambulance en personenwagen Koen Baten

06 oktober 2019

11u24 0 Buggenhout Op de Mandekensstraat in Buggenhout gebeurde zondagochtend een aanrijding met een ambulance en een personenwagen. De ambulance was met een patiënt op weg naar het ziekenhuis in Dendermonde toen het tot een aanrijding kwam.

Over de omstandigheden van het ongeval is nog niets bekend. Een voertuig dat uit Mosten kwam gereden kwam in aanrijding met de ambulance. Bij het ongeval vielen gelukkig geen gewonden en bleef het bij materiële schade.

De patiënt werd overgeladen in een andere ambulance en alsnog naar het ziekenhuis overgebracht.