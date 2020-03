500 euro boete voor jongeren die op Pokémon aan het jagen waren Koen Baten

20 maart 2020

19u09 150 Buggenhout De politiezone Buggenhout/Lebbeke heeft tot op vandaag al twee processen-verbaal opgesteld voor het negeren van het samenscholingsverbod. Een van de twee groepjes was met z’n vieren... aan het jagen op Pokémon.

De eerste vaststelling gebeurde aan de Platteput in Buggenhout. Daar waren drie meerderjarigen een bromfiets aan het testen. De bromfiets bleek echter nog niet ingeschreven en was niet verzekerd. De tweede vaststelling gebeurde aan de Maricolenweg in Buggenhout. Daar waren vier meerderjarigen samen aan het jagen op Pokémon.

Alle overtreders krijgen een minnelijke schikking van 500 euro of een dagvaarding voor de rechtbank. Als ze nogmaals betrapt worden, krijgen ze een minnelijke schikking van 1.000 euro.

De politie vraagt nogmaals met aandrang om de regels te respecteren en niet samen te scholen. De politie zet extra agenten in die 24/7 controleren naar overtredingen.