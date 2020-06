1.600 euro boete en 25 dagen rijverbod voor vrouw die onder invloed achter stuur zit en aan agent vraagt of ze bij hem mag blijven slapen Koen Baten

23 juni 2020

13u59 0 Buggenhout T.L. moest zich in de rechtbank verantwoorden omdat ze vorig jaar betrapt werd op rijden onder invloed. De vrouw was zodanig onder invloed van alcohol dat ze aan een agent had gevraagd of dat ze bij hem mocht blijven slapen. Nadien werd ze bijzonder agressief tegen de politie. “Ik drink normaal nooit en ik schaam me diep dat ik hier vandaag moet staan”, aldus L.

De feiten speelden zich vorig jaar af in Buggenhout. De vrouw werd betrapt met 1,8 promille in haar bloed toen ze door de politie langs de kant werd gezet. De vrouw was duidelijk boven haar theewater toen de agenten haar staande hielden. “Ze is het absoluut niet gewoon om te drinken en keurt het niet goed wat ze gedaan heeft”, aldus haar advocaat. “Ze heeft het nog steeds bijzonder moeilijk met deze feiten.”

De vrouw zelf was ook aanwezig in de rechtbank en had het schaamrood op haar wangen. “Ik zal nooit meer voor de rechtbank komen, die les heb ik wel geleerd”, klonk het. De politierechter veroordeelde haar tot een geldboete van 1.600 euro waarvan 600 euro met uitstel. Daarnaast kreeg ze ook een rijverbod van 25 dagen.