1.000 euro subsidie voor Huis van het Kind als extra stimulans Nele Dooms

24 januari 2020

15u15 2 Buggenhout Buggenhout krijgt een subsidie van 1.000 euro als extra stimulans voor het Huis van het Kind. Daar kunnen ouders met kinderen terecht voor al hun vragen rond opvoeden en opgroeien. Met de toelage kan de gemeente extra investeren in spelmateriaal en aankleding van ruimtes.

Het Huis van het Kind heeft in Buggenhout een plek gekregen aan gemeenschapscentrum De Pit, aan de Platteput. “Het is een samenwerking tussen organisaties die helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer”, zegt schepen Nadine Sertijn (CD&V). “Er zijn meer dan tweehonderd Huizen van het Kind in Vlaanderen en spel en ontmoeting nemen daar een steeds belangrijkere plaats in. Dat zorgt voor een lagere drempel voor deze dienstverlening.”

Net dat wil Vlaams minister van Gezin Wouter Beke stimuleren. Daarom wordt aan de Huizen van het Kind éénmalig een subsidie van 1.00 euro gegeven. “Daarmee kunnen we speelmateriaal aankopen”, zegt Sertijn. “Met de centen zullen we ook enkele lokalen aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld door een speelhoek in te richten. Zo wordt het allemaal aantrekkelijker voor ouders en kinderen.”