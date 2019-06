‘Schrijver’ krijgt zwaarste straf in drugsproces WHW

26 juni 2019

15u32 0 Buggenhout Zeven personen die betrokken waren bij de uitbating van verschillende cannabisplantages in Merchtem, Opwijk en Buggenhout zijn veroordeeld tot celstraffen tussen 8 en 28 maanden.

In de zomer van 2014 kreeg de federale gerechtelijke politie informatie over een organisatie die verantwoordelijk zou zijn voor verschillende cannabisplantages in de regio rond Merchtem en Opwijk. Daarbij kwam eerst een leegstaande hangar in beeld maar daar bleek niets aan de hand, al leidde het de speurders wel naar de spilfiguur, Gunther V.E., een Belg die vanuit Spanje verschillende mensen had geholpen cannabisplantages op te zetten en uit te baten, en zich daarvoor flink liet vergoeden.

Een van hen was Filip H., die met de hulp van V.E. twee cannabisplantages had opgezet in Opwijk en Buggenhout, en de opbrengst verkocht aan Marc M.. Die laatste had al een verleden als invoerder van cannabis uit Spanje, en was een grote afnemer met een uitgebreid netwerk. M. bevoorraadde zich ook bij Johan V., die op het bedrijf van zijn vader ook een cannabisplantage had gebouwd. Ook daarvoor was Gunther V.E. ingeschakeld, al kreeg Johan V. ook hulp van Albert D.

De meeste verdachten bekenden hun aandeel in de feiten maar niet Gunther V.E.. Die hield vol dat hij enkel een boek wilde schrijven over de strijd tegen drugs en daarom in de drugwereld geïnfiltreerd was. De rechtbank liet van dat verhaal geen spaander heel en veroordeelde Gunther V.E. tot 28 maanden cel. De andere verdachten kregen celstraffen van 8 tot 20 maanden. De rechtbank verklaarde ook meer dan 400.000 euro verbeurd, geld die de betrokkenen met de drughandel hadden verdiend.