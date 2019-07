‘Pas op’ moet waarschuwen voor door hitte getroffen fietspad Koen Baten

26 juli 2019

14u54 4

Op de Provinciale Baan in Buggenhout is een deel van het fietspad omhoog geschoten door de hitte. De hele betonplaat kwam minstens tien centimeter naar boven, waardoor het onmogelijk is om er nog over te fietsen. Op het fietspad werden de woorden ‘Pas op’ geschilderd in verf om de fietsers te waarschuwen. Intussen werden er ook al waarschuwingsborden en kegels geplaatst op het fietspad zodat de fietsers niet over het asfalt meer heen rijden. Het is nog niet duidelijk wanneer het fietspad zal hersteld worden.