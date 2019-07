Zware verkeershinder ten gevolge van nationale feestdag WHW

21 juli 2019

16u12 0 Brussel Een deel van de Kleine Ring en de Europese wijk zijn vandaag afgesloten voor het verkeer. Brussel Mobiliteit raadt daarom aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer om de feestzone te bereiken.

De verkeershinder is een gevolg van de festiviteiten voor de nationale feestdag. De Brusselse Kleine Ring is afgesloten voor bovengronds verkeer tussen het Troonplein en het kruispunt aan Kunst-Wet. Ook de Belliardtunnel is enkel berijdbaar voor wie de inrit neemt aan de Blijde Inkomstlaan richting E40 – A3. In de Europese wijk kan er verkeershinder zijn doordat het Schumanplein, de Wetstraat en de Kortenberglaan afgesloten zijn. En ook de Jubelpark- en Wettunnel zijn dicht voor wie langs deze weg het centrum van Brussel wil bereiken. Hetzelfde geldt voor de Reyers-Centrumtunnel voor wie van de E40 – A3 komt. De heropening van de routes is voorzien rond 18 uur.

Brussel Mobiliteit raadt de feestvierders daarom aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De MIVB laat de metro’s vandaag niet alleen langer rijden (tot 1 uur ’s nachts), maar drijft ook de frequentie op. Op die manier kan iedereen na het vuurwerk, dat voorzien is voor 23 uur, zonder problemen veilig thuis geraken.

Om de doorstroom aan mensen tijdens het militaire defilé te optimaliseren, sluit de MIVB wel het metrostations Park en Maalbeek tussen 12u en 17u30. Ook een aantal bus- en tramlijnen zijn om die reden verstoord. Op de website van de MIVB vind je alle informatie over hoe je vandaag het best naar het centrum van de stad reist.