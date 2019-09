Zware straffen gevorderd voor mogelijke wanpraktijken bij dienst luchtsteun federale politie WHW

06 september 2019

16u19 0 Brussel In het proces rond mogelijke wanpraktijken binnen de dienst luchtsteun van de federale politie zijn gevangenisstraffen van 6 tot 18 maanden gevorderd. Drie personen, onder wie het voormalige diensthoofd Herman P., zouden een aantal documenten vervalst hebben, onder andere voor de aankoop van een vluchtsimulator. Daarnaast zouden ze een collega hebben proberen wegpesten.

Het dossier dat het parket vrijdagochtend naar voren bracht bleek al flink uitgehold te zijn in vergelijking met de start van het onderzoek. Aanvankelijk dachten de speurders dat er op grote schaal corrupte zaken gebeurden bij die dienst. Dit kon men echter nooit hard maken en het parket maakte dan ook duidelijk dat de verdachten daar niet voor vervolgd worden. Wat restte waren enkele losse incidenten. Zo zou hoofdcommissaris Herman P., het toenmalige diensthoofd, in 2005 de aankoop van een vluchtsimulator goedgekeurd hebben, hoewel al sinds 2003 duidelijk was dat het toestel niet naar behoren functioneerde.

Pesten

Een tweede malversatie was er rond medebeklaagde Etienne V. P. zou er voor gezorgd hebben dat deze na zijn pensioen aan de slag kon blijven bij de dienst, weliswaar via freelance-contracten. Daarvoor zou P. gewerkt hebben met jaarlijkse contracten in plaats van met driejaarlijkse contracten, om niet te moeten werken met een openbare aanbesteding. V. werkte onder meer als testpiloot voor de dienst luchtsteun, maar werkte tegelijkertijd ook voor de privéfirma die de helikopters van de dienst onderhield. De testvluchten die hij met de helikopters van de federale politie uitvoerde, zou hij dubbel gefactureerd hebben. Daarnaast zouden Herman P. en ondergeschikte David S. een collega buitengepest hebben en hierbij zwaar hun boekje te buiten gegaan zijn. Zo zouden ze het persoonlijk dossier van die collega verduisterd hebben. P. zou David S. ook een dure, privé-opleiding tot piloot hebben laten volgen. Herman P. riskeert 18 maanden cel, V. 10 maanden cel met uitstel en 6 maanden cel met uitstel dreigt voor David S.

“Nooit uit eigenbelang”

Belachelijk zware straffen, aldus de verdediging. “Het onderzoek is gestart in 2010. Pas 6 jaar later kwam de zaak voor de raadkamer en nu, 9 jaar later staan we eindelijk voor de rechter”, aldus meester Carine Flamend, “bovendien is dit onderzoek een aanfluiting. Daarom vragen we de onontvankelijkheid van de strafvordering.” Daarnaast werd ook de vrijspraak gevraagd. Diensthoofd Herman P. benadrukte dit nog eens tegen de rechter; “In 2010 is men begonnen met een onderzoek naar corruptie. Niets heeft men gevonden! Natuurlijk heb ik -net als iedereen- ooit fouten gemaakt, maar ik ben niet corrupt en heb nooit iets gedaan uit eigenbelang.” Uitspraak op 11 oktober.