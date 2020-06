Zware straf voor Nederlandse cannabiskweker WHW

30 juni 2020

12u57 0 Brussel Een Nederlander die in 2017 op heterdaad werd betrapt bij de kweek van cannabis op een grote cannabisplantage in Sint-Joost-Ten-Node is veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden. De man tapte elektriciteit af voor de plantage.

Op 26 september 2017 ontdekte de politie bij een inval in een pand in de Liedekerkestraat in de Brusselse gemeente Sint-Joost-Ten-Node een cannabisplantage. In het pand waren twee teelkamers ingericht waar in totaal zo’n negenhonderd cannabisplanten werden gekweekt. Bij de actie werden twee mannen op heterdaad betrapt. Uit het onderzoek bleek dat de wagen van een van hen regelmatig gezien werd in Ninove. Toen de politie daar een kijkje ging nemen, werd een tweede cannabisplantage aangetroffen. De Nederlandse verdachte bekende dat hij op beide plantages actief was als kweker. Het parket vorderde 15 maanden cel tegen de man. De tweede beklaagde, die enkel vervolgd wordt voor de cannabiskweek in Sint-Joost-Ten-Node kreeg 20 maanden cel met uitstel.