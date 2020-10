Zware nachtelijke brand in leegstaand gebouw op Antwerpsesteenweg JMBB

06 oktober 2020

12u57 0 Brussel In de nacht van maandag op dinsdag heeft een ernstige brand gewoed in een leegstaande woning aan de Antwerpsesteenweg. Ook de aanpalende woning, die wel bewoond was, raakte beschadigd en de bewoners van dat pand moesten geëvacueerd worden maar bleven ongedeerd. Dat meldt de Brusselse brandweer dinsdag.

Het vuur in de twee verdiepingen tellende woning werd omstreeks 04.30 uur opgemerkt. Volgens de brandweer woedde het onder meer op de zolderverdieping en stak het zo het dak van de aanpalende woning aan. De bewoners van dat pand brachten zich in veiligheid terwijl de brandweer het vuur te lijf ging.

“De brandweerlui waren uiteindelijk een tweetal uur in de weer om het vuur te blussen en het bewoonde pand te ventileren”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De brand woedde aan de achterzijde van de leegstaande woning, in de traphal en de zolder. We hebben een deel van het dak moeten afbreken, zowel van het leegstaande pand als van het bewoonde pand, om het vuur volledig te doven. Nadien is er wel een zeil aangebracht om het bewoonde pand te beschermen tegen de regen. Dat pand blijft dus bewoonbaar.” Bij de bluswerken raakte één brandweerman lichtgewond aan de enkel, aldus nog de woordvoerder. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.