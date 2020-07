Zware brand in Vorst: hele gebouw onbewoonbaar verklaard JMBB

21 juli 2020

09u22 0 Brussel Gisterenavond rond 19u heeft er in een appartementsgebouw in Vorst een zware brand gewoed aan de André Baillonstraat. Meerdere bewoners zijn naar het ziekenhuis overgebracht, maar niemand is in levensgevaar.

Het gebouw, dat uit twee verdiepingen bestaat, is volledig onbewoonbaar verklaard. Het appartement op de eerste verdieping is uitgebrand. Iedereen kon het gebouw tijdig verlaten maar de vier bewoners op de eerste verdieping waren volledig bevangen door de rook. Om de handelszaak op het gelijkvloers niet te zeer te beschadigen, zette de brandweer een uitzonderlijk voertuig in dat uitgerust is met dekzeilen. Bewoner Pascale was juist eten aan het klaarmaken toen plotesling alles zwart werd. Hij hoorde dat er op de verdieping onder hem gefeest werd en acht het meer dan waarschijnlijk dat de brand veroorzaakt is door zijn onderburen.

De precieze oorzaak van de brand is voorlopig nog onbekend, maar de brandweer vermoedt wel dat het om een accidentele brand ging.



