Zwangere Guy neemt vrijdag AB over voor livestream JCV

08 juli 2020

11u47 0 Brussel De Ancienne Belgique geeft vrijdag 10 juli opnieuw een podium aan Zwangere Guy. Niet met publiek, maar voor een volledige online show die te volgen is via livestream.

Zwangere Guy zou normaal in april opnieuw op het podium van de AB gestaan hebben met een nieuwe reeks shows. Door de coronacrisis viel dat echter volledig in het water. De AB, Muntpunt en Zwangere Guy zelf sloegen daarom de handen in elkaar om de show op te zetten en zo het Plan B van Zwangere Guy het levenslicht te laten zien. Deze online show vanop het podium van AB zal op 10 juli integraal te volgen zijn op de Facebookpagina van AB. De show zal ook gelijktijdig te zien zijn op groot scherm bij Cinema Palace..

Het evenement betekent meteen ook het startschot voor Plan B, het initiatief van Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle & het Brussels informatiecentrum Muntpunt. Plan B is een website vol alternatieve activiteiten voor de zomer.