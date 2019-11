Zwangere Guy is ‘Brusseleir Van’t Joêr’: “Stad zit in mijn hart” JCV

04 november 2019

13u23 0 Brussel Hiphopper Zwangere Guy mag zich ‘Brusseleir Van’t Joêr’ noemen. Hij kreeg de prijs maandag omdat hij Brussel op de kaart zette en jonge mensen warm weet te maken voor de stad.

Organisatie Be.Brusseleir kiest elk jaar een Brusselaar die het verschil weet te maken voor de stad. Dit jaar mag hiphopper Zwangere Guy de titel ‘Brusseleir Van’t Joêr’ dragen. Hij treedt zo in de voetsporen van dansicoon Anne Teresa De Keersmaecker. “Ik was echt verrast toen de organisatie mij belde", zegt hij. “Maar ik ben er heel trots op. Ik hou van mijn stad en ik toon dat graag. Het is heel mooi om daar nu erkenning voor te krijgen. Brussel zit in mijn ziel en ik probeer daar zo veel mogelijk van in mijn muziek te stoppen.”

Zwangere Guy krijgt de erkenning omdat hij de stad met zijn muziek op de kaart heeft gezet, zo zegt Be.Brusseleir. “Hij speelt ook een voortrekkersrol in de Brusselse hiphop-scène en hij schuwt de moeilijke thema's niet, zowel op maatschappelijk als op Brussels vlak”, klinkt het. “Hij zorgt ook voor een link met jonge mensen, ook erg belangrijk voor onze organisatie.”

Zwangere Guy, bij de burgerlijke stad bekend als Gorik van Oudshoven, brak dit jaar door met zijn plaat ‘Wie is Guy’. Hij speelde ook een uitverkochte concertreeks in de AB en zijn plaat ging als eerste Nederlandstalige hiphopplaat goud.

‘Huugen Tijd’

Naast Zwangere Guy werd ook José Géal in de bloemetjes gezet. Beter bekend als Toone VII wist hij het bekende Theater Toone uit te bouwen tot het monument dat het vandaag is. Hij mag zich nu ‘Brusseleir vè ete Leive’ noemen. Volgens de organisatie krijgt hij de titel vanwege zijn jarenlange inzet voor de artistieke expressie in de Brusselse Volkstaal in al zijn registers”. Daarom werd het dan ook “Huugen Tijd” dat de eer hem te beurt viel.