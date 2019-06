Zwaargewonde bij vechtpartij aan Hallepoort JCV

17 juni 2019

11u48 0 Brussel Bij een zware vechtpartij in het Hallepoortpark zijn zaterdag twee gewonden gevallen, waarvan een zwaargewonde. Een verdachte is opgepakt.

De vechtpartij vond zaterdagavond om 19.45 uur plaats. Er waren meerdere personen bij betrokken, maar het precieze aantal is onbekend. Twee mensen raakten gewond, waarvan een zwaargewond. Zij zijn niet in levensgevaar. Het slachtoffer is een 54-jarige man.

De politie kon een verdachte oppakken. Hij is ter beschikking gesteld van het parket en wordt beschuldigd van poging tot moord.

Waarom de vechtpartij begon is nog onduidelijk. Het parket liet een expert en het labo van Federale Politie ter plaatse komen om de omstandigheden te onderzoeken.