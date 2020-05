Zwaar getroffen rusthuis Jean Van Aa kruipt uit dal: “Begonnen met proefbezoeken voor families” JCV

15 mei 2020

Het rusthuis Jean Van Aa in Elsene verloor minstens vier bewoners en een personeelslid aan COVID-19. Op een bepaald moment bleef ook 60 procent van het personeel thuis, maar ondertussen is er licht aan het eind van de tunnel. Deze week organiseert

Jean Van Aa was een van de rusthuizen in Brussel waar ploegen van defensie moesten tussenkomen om de verzorging bij te staan. “Die steun van professionals en van onze vrijwilligers heeft ons enorm geholpen”, zegt Hassan Chegdani (PS), de voorzitter van het OCMW dat het rusthuis inricht. “Ondertussen hebben we interimkrachten die mee voor de zorg instaan om de tekorten op te vangen.”

Het rusthuis is ondertussen uit het dal gekropen. “We hebben nog enkele gevallen van besmettingen, maar die zijn geïsoleerd”, zegt Chegdani. “Sinds maandag zijn we daarom bezig met het uittesten van bezoek aan onze bewoners. Voor een twaalftal families bekijken we hoe we dat veilig kunnen organiseren. Het mag immers niet de bedoeling zijn dat het virus opnieuw binnenkomt.”

Stabilisering

In de hele Brusselse rusthuissector is de situatie ondertussen gestabiliseerd. Volgens Brussels minister van Welzijn en Gezondheid Alain Maron (Ecolo) blijft het aantal getroffen bewoners wel toenemen, maar minder snel dan in maart en april. Het aantal sterfgevallen neemt intussen gestaag af. Sinds mei sterven minder dan tien bewoners per dag in de Brusselse rusthuizen en verzorgingstehuizen. Het gaat dan zowel over bevestigde als vermoedelijke gevallen.

Ook het ziekteverzuim daalt bij de de 137 rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Het gemiddelde absenteïsme is gedaald van 16 procent begin april naar 8 procent midden deze week.