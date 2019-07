Zuidfoor verwelkomt twee nieuwe attracties en eerste vrouwelijke meter SZM

09 juli 2019

13u32 3 Brussel Tijdens de voorstelling van de Zuidfoor dinsdag maakte Fabian Maingain, Brussels schepen voor Economische zaken, het programma bekend. Dit jaar is het thema ‘The kids are back in town’ om de Zuidfoor als grote familie te eren. Er zijn ook twee nieuwe attracties en voor de eerste keer heeft de Zuidfoor een meter, de zangeres Typh Barrow.

De grootste kermis van België met twee kilometer speelplezier is aan zijn 139e editie toe. Van Hallepoort tot aan de Anderlechtsepoort, dichtbij Brussel-Zuid zullen de foorkramers van 13 juli tot 18 augustus in totaal 130 attracties en etenstandjes opzetten. Dit jaar is het thema van de Zuidfoor ‘The kids are back in town’. Zo wil de organisatie hulde brengen aan de vele generaties foorkramers. “Bij sommige foorkramers wordt het kermisgebeuren tot vijf generaties overgedragen”, zegt Maingain. Om die familiale sfeer te eren, werden er tien portretten gemaakt van foorkramers en een elfde portret is een eerbetoon aan foorkramer Denis Delforge (38). Hij overleed twee maanden geleden in Bergen bij een metershoge val tijdens de afbraak van zijn reuzenrad.

Twee nieuwe attracties en een meter

Voor het eerst is een vrouw meter van de Zuidfoor 2019. De Brusselse zangeres, Typh Barrow, werd hiervoor voorgedragen. “Ik ben zelf als kind vaak naar de Zuidfoor gegaan”, zegt Barrow. “Ik heb er zelfs nog een knuffel van, die mijn eerste lief voor mij had gewonnen.”

De Zuidfoor verwelkomt dit jaar ook twee nieuwe attracties, een spookhuis dat geïnspireerd is op de Amerikaanse serie ‘The Walking Dead’ en Fun House Villa Chaos, de grootste cakewalk voor kinderen in België. Daarnaast is er ook een nieuwe friethuis, Junior Decorte.

2020 plasticvrij

Sinds juli zijn zowel plastic bekers als plastic bestek verboden tijdens openbare evenementen. Op de Zuidfoor houden ze er ook rekening mee. Dit jaar geldt er echter nog geen volledig verbod, zegt Maingain. Omdat de Europese wetgeving nog niet op punt staat, worden er dus ook geen boetes uitgedeeld als foorkramers wel wegwerpplastic uitdelen. “We zijn wel een campagne gestart en bieden aan de foorkramers alternatieven aan om ze nu al aan te zetten plastic te bannen.”

Door een samenwerking met Proximus is er dit jaar ook een teller geplaatst om te kunnen nagaan hoeveel bezoekers de Zuidfoor lokt. Daarnaast is er ook meer aandacht voor de geluidsnormen om het aangenamer te maken voor de buurtbewoner.

De Zuidfoor vindt plaats van 13 juli tot 18 augustus van 15 tot 1 uur. In het weekend en op feestdagen zijn de attracties tot 2 uur ‘s ochtends open. Zoals elk jaar zijn er ook kortingsdagen op zaterdag 17 en zondag 18 augustus en is er een zieke kinderdag op 6 augustus.