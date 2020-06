Zuidfoor mag dan toch vanaf 1 augustus: “Belangrijk om te herbeginnen” Jelle Couder

30 juni 2020

17u27 0 Brussel Er komt dit jaar dan toch een Zuidfoor. Die zal wel wat later beginnen dan normaal en tijdens de maand augustus lopen. Er komt een veiligheidsprotocol dat in de lijn ligt van dat voor de markten. De foorkramers reageren alvast opgelucht.

Normaal begint de Zuidfoor op 18 juli, maar dat wordt door de coronacrisis even opgeschoven. De stad Brussel zal een veiligheidsprotocol toepassen zoals op de markten, waarbij wordt aangegeven in welke richting de bezoekers moeten lopen. Aan de in- en uitgang van de kermis worden de mensen geteld. De attracties moeten na elk gebruik ontsmet worden en de kermisexploitanten moeten een mondmasker dragen.

De beslissing van de stad komt er na overleg met de foorkramers. Die reageren alvast opgelucht. Veel van hen hebben immers al sinds maart geen kermis meer gedaan en de Zuidfoor is voor velen van hen een belangrijke bron van inkomsten. “De Brusselaars en alle Belgen zullen weer kunnen genieten van de attracties”, aldus een verheugde Patrick de Corte, afgevaardigde van de foorkramers. “Dat we de 1ste augustus beginnen in plaats van in juli, is niet zo erg. Het belangrijkste is dat we kunnen herbeginnen.”

Onduidelijkheid

Rond de Zuidfoor, een van de grootste kermissen van het land met meer dan anderhalf miljoen bezoekers, heerste lange tijd onduidelijkheid. “Na lange weken van onzekerheid waarin we gevochten hebben voor het behoud van de kermis, is dit verheugend nieuws voor de economische dynamiek van onze stad”, zegt schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (Défi). “Ik ben ervan overtuigd dat Brussel deze zomer evenementen zal nodig hebben om te leven. Zowel voor de Brusselaars die niet op vakantie gaan, als voor onze handelaars. Onze grootste bekommernis blijft evenwel de gezondheid van iedereen.”

“Onmisbaar evenement”

Met de publicatie van een ministerieel besluit dinsdagmorgen kon de kermis in de categorie van de markten worden opgenomen, wat meteen de deur openzette voor de Zuidfoor. “Dat we niet langer onder de evenementen vallen, is een grote overwinning voor ons”, zegt de Corte. Eerder hadden de foorkramers al geprotesteerd omdat ze onder de evenementen werden gestopt terwijl zij een gelijkaardig model hanteren als de markten. De opening van de pretparken strooide nog eens extra zout in de wonde.

Na overleg met de stad werd dan dinsdagmorgen het besluit genomen om de foor te laten doorgaan. “Ik reken op de verantwoordelijkheidszin van elkeen om de maatregelen nauwgezet op te volgen”, benadrukte burgemeester Philippe Close (PS). “Maar ik ben ook erg blij. De Zuidfoor is een onmisbaar evenement in de zomer van alle Belgen.”