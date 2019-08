Zuidfoor klopt af op kleine miljoen bezoekers SZM

23 augustus 2019

10u07 0 Brussel De Zuidfoor kon dit jaar, volgens de officiële tellingen 953.983 bezoekers lokken. Voor de eerste keer kon het evenement in samenwerking met een telecomoperator de exacte bezoekerscijfers tellen. 20 procent van deze bezoekers blijken ook toeristen te zijn.

In samenwerking met Orange kond de Zuidfoor dit jaar via de uitgegeven signalen van een gsm tellen hoeveel bezoekers er kwamen. Dat is natuurlijk uitgerekend de kinderen of volwassenen die geen gsm op zak hebben. Volgens die cijfers klopt de Zuidfoor dit jaar af op 953.983 bezoekers. Veel minder dan de 1,5 miljoen die de foorkramers met hun ervaring hebben geschat. Ook na een schatting van het aantal mensen zonder gsm zou dat nog ver weg zijn.

Van dat kleine miljoen bezoekers op de 139e editie, waren er 20 procent uit het buitenland. Met andere woorden hadden 1 op 5 bezoekers een buitenlands nummer. Orange laat daarbij ook weten dat de telling gebeurde met respect voor de privacy van de bezoekers. “Eens het signaal gedetecteerd is, wordt het anoniem.”