Zorgpersoneel mag tot het eind van het jaar op de eerste rij staan in de AB JCV

09 juli 2020

16u09 0 Brussel De Ancienne Belgique lanceert zaterdag 11 juli de campagne ‘Front line for the Frontliners’. De concerttempel reserveert daarbij tot eind 2020 telkens de eerste rij van een concert voor de mensen uit de zorgsector.

De campagne start zaterdag bij het optreden van de Antwerpse troubadour Tourist LeMC. Dat concert past in festiviteiten rond de Vlaamse feestdag en het is ook het eerste volwaardige concert na de heropening van AB begin deze maand.

“De zorgsector heeft een cruciale rol gespeeld in de bestrijding van het virus. Het is dankzij hen dat AB stilaan terug de deuren kan opengooien. De zorgverleners hebben ons veel gegeven de voorbije periode, nu is het aan ons om ook hen even te bedanken.” zegt Marc Vrebos van de AB.

Om de feestelijkheden extra in de verf te zetten zal bij dit eerste ‘Front line for the Frontliners’-concert het volledige publiek bestaan uit zorgpersoneel. De plaatsen voor dit concert werden verdeeld in samenwerking met het Huis voor Gezondheid, de Brusselse netwerkorganisatie die zorgverleners verbindt, ondersteunt en aantrekt.

De overige AB-programmatie van dit najaar wordt in de loop van juli en augustus bekend gemaakt. Bij alle concerten tot het zal telkens de eerste rij gereserveerd worden voor de helden die meevochten in de frontlinie tegen COVID-19.