Zorgpersoneel mag gratis op deelscooters en fietsen

JCV

31 maart 2020

11u58 0 Brussel Een aantal operatoren van deelvoertuigen zoals steps, scooters en fietsen biedt tijdens de coronacrisis speciale voordelen aan personeel van de zorg en aan mensen die noodzakelijke beroepen uitvoeren om de stad te laten draaien.

Scooty zorgt ervoor dat zorgpersoneel zich makkelijk met de elektrische scooter door de stad kan verplaatsen. Wie kan aantonen dat hij of zij in de zorgsector werkt, krijgt een voucher van 250 gratis minuten die drie weken geldig is. Felyx, de andere Brusselse aanbieder van deelscooters, voorziet een voordelig tarief voor het huren van een voertuig voor het leveren van maaltijden door horeca en voor de levering van medicatie.

De elektrische fietsen van Billy Bike staan dan weer gratis ter beschikking van al wie de hoofdstad draaiende houdt. Dat gaat om zorgberoepen, maar ook de brandweer, ambulanciers, politieagenten, postbodes, apothekers en het personeel van supermarkten, de MIVB en Net Brussel krijgen 500 minuten rijtijd gratis.

De elektrische deelstepverdeler Dott maakt haar diensten volledig gratis voor het zorgpersoneel met een onbeperkt aantal ritten en geeft werknemers uit de horecasector 50 procent korting. “De Brusselse ondernemers laten zich in deze moeilijke periode van hun meest creatieve en meest solidaire kant zien, zegt Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen). “Hun inspanning zorgt dat de stad kan blijven functioneren en dat de meest essentiële diensten gegarandeerd blijven. Ik wil hen dan ook van harte danken voor hun inspanningen en hun solidariteit.”