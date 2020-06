Zorgpersoneel betoogt opnieuw voor betere financiering

JCV

16 juni 2020

17u18

Bron: Belga 0 Brussel De vakbonden ACOD en ACV, verplegers en ander zorgpersoneel zijn dinsdag voor een eerste keer samen gekomen aan een van de Brusselse ziekenhuizen om het beleid en de onderfinanciering van de zorgsector aan te klagen. Aan het Brugmannziekenhuis vormde een tweehonderdtal betogers een kleine stoet en lieten ze hun stem horen tegen de moeilijke werkomstandigheden die ze dagelijks ervaren.

Het ontevreden zorgpersoneel verzamelde in werkkledij, met mondmaskers en met spandoeken en slogans voor het Brugmann ziekenhuis. “Mishandelde verplegers, patiënten in gevaar”, “Als we nu niet reageren, dan verdwijnen we binnenkort” of “Beschermingsmateriaal en tests, nu meteen! “, viel er te lezen op de borden die de betogers droegen.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wordt in het bijzonder geviseerd door de betogers, doordat ze een voorraad van miljoenen mondmaskers liet vernietigen. “We hebben de afgelopen jaren al enorme besparingen doorgevoerd en wat we nu onthouden van de crisis is dat we 10.000 keer gelijk hebben wanneer we een herziening van de financiering eisen. De omkadering, de opleiding en de combinatie werk-privéleven moeten allemaal verbeteren. De huidige werkomstandigheden zijn onaanvaardbaar”, vertelt Benoit Lambotte, vakbondsman bij het ACV.

Het zorgpersoneel en de vakbonden houden het niet bij deze ene actie. Woensdag verzamelen ze aan het Sint-Pietersziekenhuis Instituut Jules Bordet en volgende week laten ze ook nog van zich horen op drie sites van de Irisziekenhuizen. Op 13 september roepen ze op tot een grote betoging voor de zorg in Brussel.