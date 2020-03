Zorgen om daklozen tijdens coronacrisis: “Zij kunnen zich niet beschermen tegen het virus” JCV

20 maart 2020

14u54 0 Brussel Straatverplegers vzw roept op om daklozen actief te testen op het nieuwe coronavirus. Deze groep die op straat leeft, riskeert een haard van besmetting voor anderen te worden. Artsen Zonder Grenzen zal in de komende dagen in Brussel een nieuwe opvang op poten zetten. De organisaties maken zich veel zorgen over het lot van mensen die op straat leven.

Daklozen kunnen onmogelijk het advies om thuis te blijven en regelmatig de handen te wassen opvolgen. Hen samenbrengen in een opvangcentrum creëert dan weer problemen van ‘social distancing’. En voor zelfquarantaine bij ziektesymptomen zijn er amper opvangplaatsen, klinkt het.

Straatverplegers vzw wijst erop dat ook met andere ziekten zoals schurft en tuberculose al is gebleken hoe moeilijk epidemieën in een opvangcentrum kunnen worden vermeden. Bijkomend probleem is dat bij het coronavirus besmette personen vaak geen specifieke symptomen vertonen, terwijl ze toch een risico op besmetting voor anderen vormen.

Als een dakloze ziek wordt, is het risico op complicaties en een ziekenhuisopname groot, waarschuwt de vzw. “Daarom dringen we aan deze mensen actief te testen om op een correcte manier de besmette personen te kunnen isoleren en ook hun recente contacten te kunnen testen, en de anderen een humane opvang te garanderen. Het is de enige manier om waardige en menselijke opvang voor hen te verzoenen met de noodwendigheden van de volksgezondheid”, klinkt het.

Kwetsbare groepen

Woensdag maakte Artsen Zonder Grenzen (AzG) al bekend dat ze een triage- en opvangstructuur met een capaciteit van 50 bedden zal opzetten voor kwetsbare bevolkingsgroepen in Brussel. Ook het Brussels Gewest opende al een centrum waar besmette daklozen opgevangen en geïsoleerd kunnen worden.

Artsen Zonder Grenzen toont zich zeer ongerust over het lot van de daklozen. “Deze mensen hebben eenvoudigweg geen manier om preventieve maatregelen tegen het virus te nemen”, zegt Djoen Besselink, coördinator van de Belgische projecten AzG. “Ze kunnen hun handen niet wassen of zich niet isoleren van anderen, omdat ze geen huis hebben om in te blijven.”

De medische ngo Dokters van de Wereld, die opkomt voor het universele recht op gezondheid van iedereen, roept de overheid ook op om meer aandacht te hebben voor daklozen. “Zij lopen extra risico op blootstelling omdat ze niet in thuisquarantaine kunnen”, klinkt het. De medische activiteiten in van de organisatie in de Humanitaire hub, de zorgcentra, de daklozenopvang en de zorgbus blijven operationeel en hebben hun organisatie aangepast aan de verscherpte maatregelen van de regering.