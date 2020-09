Zonnepanelen op dak van Gare Maritime krijgen koninklijk bezoek JMBB

16 september 2020

16u32 0 Brussel Koning Filip heeft vanmiddag in de blakende zon een bezoek gebracht aan de zonnepaneleninstallatie op de site van Tour & Taxis.

Het is de grootste zonnepaneleinstallatie op Brussels grondgebied. Het zonnepark is een onderdeel van Brusol, het initiatief dat door EnergyVision is gelanceerd, dat als leverancier honderd procent groene en lokale energie wil aanbieden. De opgewekte stroom op de daken van Gare Maritime wordt lokaal en via groenestroomcertificaten doorverkocht. Tour & Taxis en haar vastgoedontwikkelaar Extensa zijn daarbij de enige lokale verbruiker, want de site verbruikt 5 miljoen kilowattuur (kWh) en het zonnepark voorziet daarvan 3 miljoen kWh.

Na een werkvergadering met onder andere Brussels burgemeester Philippe Close (PS) en CEO’s van onder andere Sibelga, Triodos en BNP Paribas Fortis werd het bezoek afgesloten met een rondleiding in de Gare Maritime, de grootste houten indoorconstructie in Europa die zich geleidelijk moet ontpoppen tot een nieuwe overdekte wijk met een gemengd programma van werken, winkelen en ontspanning.